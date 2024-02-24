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A következő élő közvetítés része Von der Leyen Kijevbe utazott a háború évfordulójára

Von der Leyen Kijevben van

Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Kerner Zsolt
2024. 02. 24. 08:26
Beata Zawrzel / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Kijevbe utazott a háború második évfordulójára az Európai Bizottság elnöke.

Minden korábbinál határozottabban állunk Ukrajna mellett. Pénzügyileg, gazdaságilag, katonailag, morálisan. Addig, ameddig az ország nem lesz tényleg szabad.

– írja von der Leyen.

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