A lengyel elnök a NATO védelmi erőfeszítéseinek növelésére szólított fel Ukrajna megtámadásának évfordulóján

A NATO védelmi erőfeszítéseinek növelésére szólított fel Andrzej Duda lengyel elnök abban a beszédben, amelyet pénteken, Ukrajna megtámadásának második évfordulója alkalmából az X felületen tett közzé.

A videofelvétel formájában elhangzott, angol nyelvű beszédben a lengyel államfő felidézte: az Ukrajna ellen intézett orosz agresszió előestéjén, 2022. február 23-án Gitanas Nauseda litván elnökkel együtt Kijevbe látogatott, hogy támogatásukat fejezzék ki Ukrajnának.

húzta alá Duda.

Felidézte: Varsó a háború első szakaszában, „amikor nem mindenki volt hajlandó ilyen támogatást adni”, több mint 300 tankot, valamint önjáró tüzérségi lövegeket, páncélozott járműveket és repülőgépeket szállított Ukrajnának.

Úgy látta: ha a 2008-as bukaresti NATO-csúcstalálkozón „hallgattak volna az Egyesült Államokra, Lengyelországra és más közép-európai országokra”, ha „nem győzött volna az az attidűd, hogy Oroszországot nem kell háborgatni”, Ukrajna már ma az észak-atlanti szövetség tagja lenne.

vélekedett Duda, hozzátéve: ez „komoly lelkiismeretfurdalást kell, hogy okozzon egyes NATO-tagállamoknak”.

A szabad világ nem engedheti meg, hogy Vlagyimir Putyin és Oroszország győzzön – hangsúlyozta Duda. Amennyiben ez megtörténne, „előbb-utóbb egy új háborúval kell szembenéznünk” – tette hozzá.

Kiemelte a NATO és az Egyesült Államok szerepét a világbiztonság megőrzésében, rámutatott Lengyelország védelmi erőfeszítéseire is, ezen belül arra, hogy Varsó a GDP több mint 4 százalékát szánja védelmi kiadásokra. Úgy látta: más NATO-tagállamoknak is „nagyobb felelősséget kell vállalniuk az egész szövetség biztonságáért”.

Ha a jövő nemzedékek számára biztonságos Európát akarunk, cselekednünk kell, mégpedig azonnal – zárta beszédét Andrzej Duda.

Two years ago to date, in the evening of 23 February, I was leaving Kyiv. I was there to support Ukraine. Nothing has changed in this respect. Poland supported, is supporting and will continue to support the fight for Ukraine’s freedom.🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/dx4sRho7Ev

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 23, 2024