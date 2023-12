Kivégeztek egy nőt Iránban, mert megölte bántalmazó férjét, akihez még gyerekkorában kényszerítették hozzá

Ma reggel végrehajtották a halálos ítéletet Samira Sabizan gyermekmenyasszony ellen, akit férje »szándékos« meggyilkolása miatt ítéltek el

– írja az IranWire című lap az Iráni Emberi Jogok (IHR) nevű csoport bejelentése alapján.

Az IHR az eset körülményeivel kapcsolatban azt írja, Samira Sabizan éveken át szenvedett a nemi elnyomás, a gyermekházasság és a családon belüli erőszak miatt. Mindössze 15 éves volt, amikor házasságra kényszerítették, férjét négy évvel később, 2013-ban ölte meg. Ügye végére most került pont. A gyilkosság idején nagyobbik gyermeke hétéves, kisebbik hathónapos volt.

A gyerekek felügyeletét az apa családja kapta meg. Az IHR forrásai szerint Sabizan sokáig nem volt hajlandó találkozni a gyerekeivel a börtönben, abban a reményben, hogy bocsánatot nyerhet egykori férje családjától. Az iszlám büntető törvénykönyv szerint a gyilkossággal vádolt személyeket az indítéktól és a büncselekmény körülményeitől függetlenül minden esetbe halálra ítélik, az áldozat családja viszont választhat, hogy elfogadja-e a halálbüntetést vagy a pénzügyi kártérítésre formál igényt. Sabzian esetében a gyermekei nagyszülei voltak a felperesek, ők pénz helyett a halálbüntetés végrehajtását kérték.

Az IHR felszólította a nemzetközi közösséget, hogy határozott választ adjon az Iránban tapasztalható tendenciákra: a szervezet adatai szerint világviszonylatban is itt végzik ki a legtöbb nő, tavaly legalább 16 nőt akasztottak fel, idén pedig még náluk is többet. Az iráni törvények értelmében a nők nem léphetnek ki a házasságból, nem válhatnak el, még akkor sem, ha gyerekként kényszerítették őket a frigybe. A válásra a családon belüli erőszak sem lehet ok.