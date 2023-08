Katolikus templomokat gyújtottak fel Pakisztánban

Szerdán két templomot is megtámadtak felfegyverzett muszlimok a kelet-pakisztáni Pandzsáb tartományban, Jaranwala városában. A közösségi médiában közzétett videókon látni, amint több százan botokkal és kövekkel esnek neki két katolikus templomnak, majd után fel is gyújtják őket. Egy másik csoport magánházakra támadt: betörték az ablakokat és gyújtogattak.

Helyszíni beszámolók szerint egy autópálya közeli szakaszát is blokád alá vonták.

Words fail me as I write this. We, Bishops, Priests and lay people are deeply pained and distressed at the Jaranwala incident in the Faisalabad District in Pakistan. A church building is being burnt as I type this message. Bibles have been desecrated and Christians have been… pic.twitter.com/xruE83NPXL

— Bishop Azad Marshall (@BishopAzadM) August 16, 2023