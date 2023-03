Oroszország még jobban kiszélesíti a hadkötelezettséget

A brit hírszerzés információi szerint Oroszországban várhatóan szélesebb körű hadkötelezettséget vezetnek be hamarosan, így biztosítva az utánpótlást a frontokon.

A brit védelmi minisztérium szerint az oroszországi Duma képviselői hétfőn törvényjavaslatot nyújtottak be, hogy a férfiak hadkötelezettségét a jelenlegi 18-27- éves korhatárokról 21-30-ra módosítsák. A logika ebben az, hogy a tapasztalatok szerint sok 18-21 év közötti hadköteles fiatal kéri felmentését a katonai szolgálat alól felsőoktatási tanulmányok miatt. Őket faragná most le a rendszer és pótolná őket idősebb korosztállyal.

Az indítványt nagy valószínűséggel elfogadják majd, a britek szerint 2024 januárjában emelkedhet törvényre.

