Várhelyi Olivér menesztését követelik, miután lehülyézte az Európai Parlament képviselőit

„Hány hülye van még?” – kérdezte magáról némileg megfeledkezve az Európai Parlamentben Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős fideszes európai uniós biztos, amikor a keddi plenáris ülésen a többi képviselő kérdezhette.

Az uniós biztos mikrofonja bekapcsolva maradt, amikor lehülyézte a többi képviselőt, így a mondatai nem maradtak visszhang nélkül. Az esetről készült videót megosztó DK már tegnap felszólította Várhelyit a lemondásra, illetve jelezték, hogy a történtekről tájékoztatták az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökét is. Azt is megjegyezték, hogy ha Várhelyi nem távozik önként, el fogják várni Ursula von der Leyen bizottsági elnöktől, hogy ő rúgja ki.

A DK mellett már Orbán Viktor régi nagy brüsszeli ellenlábasa, a holland liberális képviselő, Guy Verhofstad is Várhelyi távozását követeli, Twitteren közzétett posztjában a Bizottság elnökét is megszólítva. A holland képviselő szerint von der Leyennek azonnal menesztenie kell a fideszes biztost, mert ha nem teszi, azzal azt kockáztatja, hogy elveszíti az egész Európai Parlament bizalmát.

Victor Orbán’s Commissioner @OliverVarhelyi calls MEPs “idiots”…@vonderleyen has to sack him immediately… otherwise she risks losing the trust of the whole European Parliament ! https://t.co/EP5KGI8nE0

