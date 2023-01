Az USA történetének legidősebb fegyveres ámokfutója volt a kaliforniai lövöldöző

A táncstúdióban és a gombafarmon vérengzést rendező kaliforniai férfiak esete nemcsak arra világít rá, hogy a fegyveres ámokfutók évről évre nagyobb problémát jelentenek az Egyesült Államokban, hanem arra is, hogy akár az elszigetelt életet élő idősek is fegyvert ragadhatnak, és saját környezetük ellen fordulhatnak.

Legutóbb a hétvégén rázta meg az Egyesült Államok – és a világ – közvéleményét két olyan tragédia is, ami rávilágított arra, hogy milyen veszélyekkel jár, ha egy országban alkotmányos jognak tekintik a szabad lőfegyverviselést. A jelentős ázsiai gyökerű közösségnek otthont adó Kalifornia államban most ünnepelték a szilveszter távol-keleti megfelelőjét, a holdnaptárhoz igazított holdújévet, ami mozgóünnep, és idén január 22-ére esett. Vagyis csak ünnepelték volna, mivel két lőfegyveres tömegmészárlás is beárnyékolta a nyúl évének eljövetelét.

A Los Angelestől kőhajításnyira fekvő Monterey Park városában helyi idő szerint szombaton – vagyis még január 21-én – 22 óra 22 perc körül egy 72 éves, Kínából származó Huu Can Tran nevű férfi 12 emberrel végzett hidegvérrel, 9 másikat pedig súlyosan megsebesített a munkahelyén, egy táncstúdióban, ahol újévköszöntő mulatságot tartottak. A Star Ballroom Dance Studio újévi mulatságán főként idősebbek vettek részt, így az áldozatok többsége is legalább középkorú volt. Monterey Park városában pedig főként Ázsiából származó amerikaiak élnek, így az áldozatok is közülük kerültek ki.

Amikor a teherautósofőrként dolgozó, és az amerikai beszámolók szerint táncot is oktató, vélhetően féltékenységből vagy valamilyen egyéb személyes konfliktus miatt beinduló Tran végzett munka- és törzshelyén, a kocsijával átment a közeli Alhambra városába, hogy egy másik törzshelyén folytassa a vérengzést. Azonban a családi vállalkozásként működő Lai Lai Ballroom & Studio üzemeltetője, a 26 éves Brandon Tsay – aki saját bevallása szerint még sosem fogott előtte lőfegyvert a kezében – lefegyverezte, majd el is üldözte, és még a fegyverrel a kezében értesítette a rendőrséget.

Tran megfogadta a fegyverét ellene fordító fiatalember tanácsát, és elmenekült. Fél nappal az éjszakai ámokfutás után a hátrahagyott félautomata fegyvere forró nyomán elindulva megtalálták a hatóságok, azonban még azelőtt fejbe lőtte magát a fehér furgonjában, hogy a rendőrök akcióba léptek volna, így nem tudták kihallgatni. Egyelőre az indítékait sem sikerült megfejteni, ezért az a Szövetségi nyomozó Irodát, azaz az FBI-t is bevonták a nyomozásba.

A gyilkos fegyver egyébként egy kibővített tárral felszerelt, félautomata 9 milliméteres MAC-10 géppisztoly volt, amit gyakran vetettek és vetnek be a Los Angeles-i háborúzásaik során a rivális utcai bandák, ezért Kaliforniában régóta illegálisnak számít, de más hasonlóan különleges darabok is voltak a kocsija és a lakókocsija átkutatásakor talált fegyvergyűjteményben.

Huu Can Tran egy ismerősei szerint zárkózott, senkiben sem bízó, mogorva és kifejezetten paranoid férfi volt, aki 2005-ben vált el feleségétől négy év házasság után, és később sem kötötte össze az életét mással. A magányos férfi azzal próbált imponálni a nőknek, akikhez közeledni szeretett volna, hogy ingyen táncórákat adott nekik, volt feleségét is a mészárlás későbbi helyszínén ismerte meg. Vannak, akik szerint az idős férfi féltékenységből cselekedett, és a felesége volt az egyik célpontja, azonban a hatóságok ezt az elméletet nem erősítették meg. Ahogy azt sem árulták el, hogy az ámokfutó exfelesége ott volt-e a helyszínen, és azt sem, hogy a támadás áldozata-e az asszony, vagy szemtanúként igénybe veszik-e az ügyben.

Ezen kívül még annyit közöltek az idős férfiről, hogy 1990-ben volt egy illegális fegyvertartási ügye, valamint azt, hogy ebben a hónapban azért került a rendőrség látókörébe, mert különböző évtizedes ügyekkel – például csalással és mérgezéssel – vádolta meg a családtagjait és követelte, hogy indítsanak nyomozást ellenük. Távozásakor azt ígérte, hogy legközelebb már bizonyítékokkal fog visszatérni, de aztán soha nem tért vissza a rendőrkapitányságra.

Azt is elárulták a hatóságok, hogy a furgonjában és a tragédia helyszínétől 112 kilométerre található otthonában, a Hemet városában működő, 55 év felettiek számára fenntartott közösségben felállított lakókocsijában egy kisebb fegyverarzenált, és az idős férfi által készített házi barkács hangtompítókat is találtak.

Nem csak szélsőségesek és frusztrált tinik ragadnak fegyvert

Másnap a San Francisco vonzáskörzetében található Half Moon Bay nevű városkában rendezett vérengzést egy másik, szintén idős, és szintén kínai gyökerekkel rendelkező férfi. A 67 éves Zhao Chunli hétfőn felkereste két egykori munkahelyét, egy gombafarmot és egy kertészetet, ahol 7, főként kínai-amerikai kollégájának oltotta ki az életét, egy másik kollégáját súlyosan megsebesítette. Végül pedig a helyi rendőrkapitányságra hajtott, hogy feladja magát.

Az idős férfi legálisan vásárolta a félautomata fegyvert, amivel a gyilkosságokat elkövette – ami azért meglepő, mert az agresszív hajlamairól a hatóságok is tudomást szereztek. Egy korábbi lakó- és munkatársa ugyanis 2013-ban feljelentette, mivel Chunli az akkori állása elvesztése után annyira megzuhant, hogy két nap leforgása alatt kétszer is halálosan megfenyegette a másik férfit. Első alkalommal meg akarta fojtani egy párnával, második alkalommal pedig azt mondta neki: elvágja a torkát egy késsel, ha nem intézi el, hogy visszavegyék a munkahelyükre.

A tragédia helyszíne, a Mountain Mushroom Farm nemcsak az ámokfutó munkahelye volt, hanem hét éven át itt is élt egy lakókocsiban, amit az összesen 35 alkalmazottat foglalkoztató farmot üzemeltető vállalkozás biztosított számára.

A holdújévre időzített lövöldözések rávilágítottak, hogy nemcsak olyan ámokfutók vannak, akik általuk gyűlölt etnikai vagy szexuális kisebbségek tagjain akarnak bosszút állni vélt vagy valós sérelmeikért, vagy olyan szekálással őrületbe frusztrált tinédzserek, akik így vezetik le a bennük felgyülemlett feszültséget, hanem olyan zavart elméjű idős emberek is, akik a saját közösségükben, sőt, az egykori munkahelyükön rendeznek leszámolást.

A Monterey Park-i eset nemcsak azért olyan sokkoló, mert a tavaly májusi, uvalde-i iskolai lövöldözés óta a legtöbb áldozattal járó vérengzés, hanem azért is, mert Huu Can Tran a 72 évével az amerikai tömegmészárlások történetének legidősebb ámokfutója.

Ahogy arra az ilyenkor visszatérő kritikára is, hogy túl enyhék az USA fegyverviselési szabályai, bár nem túl valószínű, hogy komolyabb változásra számíthatunk ezen a téren a modern demokrácia zászlóshajójának számító országban, ahol a szólásszabadság után a második alkotmánykiegészítés a szabad fegyverkezést garantálja. Joe Biden elnök részvétnyilvánító közleményében semmilyen utalás nem szerepelt a fegyverviselés reformjára, de a Monterey Parkot is felügyelő Los Angeles megyei seriff, Robert Luna a hétfői sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy szerinte átfogó változtatásra van szükség.

Kaliforniában vannak a legszigorúbb fegyvertörvények az országban, mégis, nézzük meg, mi történt ma! (…) Nézzük meg az egész országot, hogy mi működik és mi nem. Azt mondhatom, hogy a status quo nem működik

– utalt a probléma gyökerére a tragédia helyszínénél tartott vasárnapi sajtótájékoztatóján. Majd óva intette az amerikai közvéleményt, hogy nehogy pár nap múlva elfelejtsék ezt a tragédiát, ahogy az ilyen vérengzéseket általában el szokták.

A januári lövöldözések száma alapján 2023 rekordév lehet

Bár az 1999 tavaszán történt, 15 halálos áldozattal és 21 sérülttel járó columbine-i iskolai lövöldözés óta annyira gyakran történnek hasonló tragédiák az Egyesült Államokban, hogy a közvélemény ingerküszöbét egyre kevésbé üti át egy-egy ilyen eset, a 2020-as években eddig nem látott szintet ért el a fegyveres erőszak.

Az amerikai fegyveres tömegmészárlásokat – a definíció szerint a támadón kívül legalább négy sérülttel járó lövöldözéseket – 2013 óta monitorozó online adatbázis, a Gun Violence Archive honlapja szerint a 2010-es években jellemzően 300 és 350 közé volt tehető a leírásnak megfelelő lövöldözések száma. 2019-ben azonban ez a szám 400, 2020-ban pedig 600 fölé ugrott, és azóta sem esett vissza.

Míg a nonprofit szervezet megalakulása utáni első évben, 2014-ben összesen 273 fegyveres tömegmészárlás volt, és összesen 12 347 ember életét oltották ki lőfegyverek, addig az eddigi legvéresebb évnek számító 2021-ben összesen 690 ember rendezett fegyveres ámokfutást, és 21 008 embert öltek meg lőfegyverrel (az öngyilkosságok figyelembe vétele nélkül). Vagyis kevesebb mint egy évtized alatt több mint megduplázódott a fegyveres ámokfutók száma, de a lőfegyverrel elkövetett erőszak halálos áldozatainak a száma is majdnem a kétszeresére emelkedett.

Bár a 2022-es évben egy kis visszaesés volt tapasztalható (647 esettel és 20 020 halálos áldozattal), a lőfegyveres erőszak tombolása nem látszik csillapodni. Idén januárban már 40 legalább négy sérülttel járó lövöldözés történt az Egyesült Államokban, míg a rekordévnek számító 2021 első hónapjában összesen 35 ilyen esetet voltak kénytelenek számolni. 2023 első hónapjában már közel 1300 ember vesztette életét a lőfegyverekből kilőtt golyók miatt.