Tovább pusztít a téli vihar az Egyesült Államokban, Joe Biden katasztrófavédelmi segélyt fogadott el

Joe Biden amerikai elnök hétfőn szövetségi katasztrófavédelmi segélyt hagyott jóvá New York állam számára. Buffalo környékén súlyos téli vihar pusztít, amely idáig legalább 27 ember halálát okozta, és több ezren maradtak áram nélkül, írja a Deutsche Welle.

A térségben végzett munkálatokat a szövetségi katasztrófavédelmi ügynökség (FEMA) fogja koordinálni.

Biden hétfőn késő este beszélt Kathy Hochul kormányzóval, hogy felajánlja a szövetségi kormány „teljes körű támogatását”.

A szívem azokkal van, akik ezen az ünnepi hétvégén elvesztették szeretteiket. Jill és én imádkozunk értetek

– fogalmazott hétfői tweetjében Biden.

Több mint 1,2 méteres hó hullott New York állam nyugati részére, amit Hochul kormányzó „eposzi katasztrófának” nevezett, amely „egyszer történik meg az ember életében”. A kormányzó szerint a vad időjárás a ’22-es hóvihar néven vonul be a történelembe, és aláhúzta:

túl korai lenne kijelenti, hogy a vihar végéhez ért.

Hétfőn a Nemzeti Gárda több száz katonáját vetették be a katasztrófavédelem segítségére. Az utak azonban továbbra is tele vannak autókkal és még a hó alá temetett hókotrókkal is, ami tovább nehezíti a mentési munkálatokat.

Helyi tisztviselők szerint 1977 óta nem pusztított ekkora hóvihar Buffalóban, akkor közel 30 ember vesztette életét.

Az Egyesült Államok más részeit is sújtja a vad téli vihar, amely országszerte már 60 halálos áldozatot követelt.

A rendkívüli téli időjárás a becslések szerint mintegy 55 millió amerikait érint az ország középső és keleti részein.

A Flightaware.com adatai szerint a hó, a szél és a fagyos hőmérséklet miatt az elmúlt napokban mintegy 15 000 amerikai járatot kellett törölni.