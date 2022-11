Háborús rakétatámadás ért egy falut Lengyelországban, két ember meghalt

Két ember meghalt Lengyelországban, amikor az ukrán határhoz közeli Przewodówban rakéta csapódott egy gabonaszárítóba – írja az MTI. A lengyel miniszterelnök rendkívüli ülést hívott össze a robbanás után.

Több médium is azt írja, hogy két orosz rakéta találta el Przewodów falut az ukrán határ közelében.

Oroszország kedden hatalmas, átfogó rakétatámadást intéztek Ukrajna ellen, találat érte például Kijevet is.

BREAKING:

2 Russian stray missiles have just hit a farm in Przewodów on the Polish side of the Polish-Ukrainian border, killing 2 Poles.

Polish PM Morawiecki & President Duda have summoned a crisis meeting of the National Security Bureau.

NATO article 5? pic.twitter.com/sDSoGMO6xP

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2022