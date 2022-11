A dél-koreai rendőrség elismerte, hibáztak a tömegtragédiánál

A tragédia óta először ismerte el dél-koreai vezető, hogy nem megfelelően reagáltak a történésekre.

Jun Híkun, Dél-Korea rendőrségének vezetője közölte, hogy „korlátlan felelősséget” érez a szöuli szerencsétlenség miatt és teljes vizsgálatot rendelt el – írja a BBC.

A rendőrfőnök azt is elismerte, hogy számos hívást kaptak – az elsőket még órákkal – az incidens előtt, figyelmeztették őket a helyzet súlyosságára, de ennek ellenére nem reagáltak rájuk.

A szombati, szöuli halloweeni ünnepségnél 156 haltak meg és 152-en megsérültek. A tömeg egy kis sikátorba tömörült össze. Ez volt a koronavírus-járvány kezdete óta az első nyilvános ünneplés a városban.

Jun mellett a belügyminiszter Li Szangmin is elnézést kért a történtek miatt.

Nagyon szomorú ez nekem egy fiú és egy lány apjaként… nehéz szavakkal kifejezni, mennyire valószerűtlen ez a helyzet, és nehéz elfogadni ezt a helyzetet.

A két vezető azután állt nyilvánosság elé, hogy egyre többen elégedetlenkedtek, mert a hatóságok nem szólaltak meg nyilvánosan a baleset óta. A két vezető nyilatkozata ellenére más hatóságok továbbra is úgy tesznek, mintha az egész baleset lett volna, amit szinte lehetetlen lett volna elkerülni, írja a BBC. Képviselők, de még a miniszterelnök is arra tett korábban utalást, hogy elkerülhetetlen volt az eset, már csak azért is, mert nem volt hivatalos rendezvény és nem volt szervezője.