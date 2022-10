Ukrán elnöki tanácsadó: Lehet tárgyalni – Oroszország új elnökével

Mihajlo Podoljak, az ukrán államfő éles megjegyzéseiről ismert tanácsadója az oroszokkal folytatandó béketárgyalások lehetőségeiről posztolt a Twitteren. Meglátásait az alábbiakban foglalta össze:

Let’s conclude the basis.



1. There is no point in negotiating with those who “dance on bones” — Putin and his entourage. The price of their words has a negative value.



2. Negotiations are possible, but with the new president of Russia. Which will assess reality more adequately.