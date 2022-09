Zelenszkij: Ukrajna megvédi az állampolgárait azokon a területeken, ahol az oroszokkal való egyesülésre voksoltak

– írta Twitter bejegyzésében Olaszország nemrég megválasztott miniszterelnöke, Giorgia Meloni. A jobbközép kormánykoalíció vezetésére készülő Meloninak az ukrán elnök a közösségi oldalán olaszul gratulált a győzelméhez.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022