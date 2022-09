Kreml-szóvivő: Oroszország várja a turistákat a nyugati országokból

Moszkva a saját érdekeinek megfelelő választ fog adni az uniós vízumkorlátozásokra, és ezek a lépések nem mindig lesznek tükörintézkedések, jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak pénteken Moszkvában.

Peszkov az MTI tudósítása szerint hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is várja a turistákat a nyugati országokból, akik így saját szemükkel láthatják majd, hogy számos hazugságot terjesztenek nekik Oroszországról.

Nekünk az az érdekünk, hogy a turisták jöjjenek hozzánk azokból az országokból is, amelyeket mi barátságtalannak nevezünk. Miért is ne? Végül is az embereknek látniuk kell az országunkat, és meg kell érteniük, hogy amit a saját országukban néznek és látnak a mi országunkról, az hazugság. De ezt csak úgy tudjuk elmagyarázni nekik, ha meghívjuk őket ide