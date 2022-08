Harminc óra tűzharc után szabadult fel egy terroristák által megszállt szálloda Szomália fővárosában

Az al-Káidához köthető al-Shabaab akciójában résztvevő minden milicistát megöltek, de a harcokban 13 civil is életét vesztette.

Harminc óra kegyetlen küzdelem után szombat éjfélre ért véget a terroristákkal folytatott tűzharc a szomáliai főváros, Mogadishu Hayat nevű szállodájában. A biztonsági erők minden támadót megöltek, de 13 civil is meghalt, és legalább negyvenen megsebesültek – írja a nevük elhallgatását kérő, magas rangú biztonsági és polgári tisztségviselőkre hivatkozó AFP beszámolója alapján az MTI.

A közkedvelt szállodát az al-Káida terrorhálózathoz kötődő al-Shabaab iszlamista milícia tagjai támadták meg és foglalták el két pokolgép felrobbantása után pénteken.

A támadók számát az illetékesek nem közölték pontosan, de az AFP szerint legalább heten lehettek. Fültanúk szerint szombatra virradóan is több robbanás történt a szállodában, amikor a kormányerők megpróbálták visszaszerezni az ellenőrzést a szálloda felett a fegyveresektől.

Korábban azt is közölték, hogy a harcok során az épület nagy része megsemmisült.

Vasárnap hajnalra kiderült, hogy a biztonsági erők is használtak robbanószert a magukat elsáncoló támadók ellen. A nyilatkozó biztonsági tisztségviselő szerint át kell vizsgálniuk az épület megmaradt részét, mert elképzelhető, hogy van még bent robbanószer. Azon túl, hogy az incidens sok civil halálos áldozattal is járt, a biztonsági erők az akció során több tucatnyi civilt – köztük gyerekeket – ki is tudtak menekíteni.

Az al-Shabaab rögtön a terrorakció elindítása után azt közölte, hogy embereik támadták meg a szállót. Szóvivőjük, Abdiaziz Abu-Musab később azt állította a szervezet saját rádióján, hogy jelentős veszteséget okoztak a biztonsági erőknek.

Szomáliában a biztonsági helyzet rendkívül rossz, elsősorban az al-Shabaab merényletei miatt. A szervezet célja az iszlám törvények szigorú értelmezésén alapuló uralom megteremtése az országban. A szálloda elleni támadás az első jelentősebb incidens Mogadishuban, amióta Haszán Sejk Mohamud új elnök májusban hatalomra került.

Kiemelt kép: A szomáliai biztonsági erők tagjai a Hayat szállodánál a fővárosban, Mogadishuban 2022. augusztus 20-án, miután fegyveresek két pokolgépet robbantottak az épületnél, majd elfoglalták azt. A merényletben legkevesebb tizenketten életüket vesztették, az áldozatok többsége civil.