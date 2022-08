Zsidó hívőkre támadtak Jeruzsálemben

Hét embert megsebesített egy fegyveres férfi egy zsidó híveket szállító buszon Jeruzsálemben vasárnap – közölték izraeli hatóságok és szemtanúk, akik azt feltételezik, hogy palesztin elkövető állhat a támadás mögött.

A támadó elmenekült a helyszínről.

A fegyveres támadásra vasárnap hajnalban került sor. A The Times of Israel lap szerint a sérültek között van egy 35 éves terhes nő is.

Közben egy másik lövöldözésről is beszámoltak egy parkolóban a környéken. Az izraeli rendőrség a helyszínre érkezett, hogy kivizsgálják az esetet.

Jeruzsálem a fővárosunk, és minden vallásos ember idegenforgalmi központja

– idézi a Reuters hírügynökség Jair Lapid miniszterelnök nyilatkozatát az eset kapcsán. Lapid hozzátette, hogy az izraeli biztonsági erők „helyreállítják a nyugalmat”.

Jeruzsálem óvárosi részén a zsidók, muszlimok és keresztények szent helyei egyaránt megtalálhatók, és azon területek közé tartozik, ahol a palesztinok államiságra törekednek. Izrael egész Jeruzsálemet fővárosának tekinti – ezt a státuszt azonban nemzetközileg nem ismerik el.