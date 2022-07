Magyar helikopterekről is oltják a Szlovéniát sújtó hatalmas tüzet

A honvédelmi tárca két, légi tűzoltásra alkalmas Mi-17 típusú helikoptert küldött Szlovéniába 13 fős személyzettel, derül ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap közzétett bejegyzéséből, amelyben a történetének legnagyobb tűzvészével küzdő Szlovénia megsegítésére induló helikopterek láthatók.

Tanja Fajon szlovén külügyminiszter a Twitteren mondott köszönetet az országát segítőknek: Ausztriának, Horvátországnak, Magyarországnak, Olaszországnak, Romániának, Szerbiának és Szlovákiának a szolidaritásukért.

A szlovén-olasz határon a hét eleje óta tombolnak a lángok. Pénteki közlés szerint három határmenti településről is evakuálni kellett a lakosságot, körülbelül négyszáz embert. A tűz több mint kétezer hektáros területen pusztít. Az oltásban eddig olasz, horvát, osztrák és szlovák repülőgépek és helikopterek is segítették a helyi tűzoltók munkáját. A hivatalos szervek tájékoztatása szerint munkájukat az is nehezíti, hogy a tűz sújtotta területen több, a korábbi háborúkból fennmaradt, fel nem robbant gránát és akna található, és ezek most a hő hatására felrobbannak. Csütörtök este az olasz civil védelem egyik önkéntese életét vesztette, amikor egy kiégett fa rázuhant.