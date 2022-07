Oroszországhoz csatlakozna a moldovai szakadár köztársaság

– Elkötelezettek vagyunk a függetlenség kivívása mellett és Oroszországhoz való lehetséges csatlakozás elérésére – jelentette ki a Moldova oroszbarát szakadár területének, a senki által el nem ismert Dnyeszter Menti Köztársaság külügyminisztere, Vitalij Ignatyev. Ignatyev szerint először a függetlenségüket kell elismertetni, a következő lépés lehet Oroszországba való beolvadás.

Az Oroszországhoz való csatlakozásnak van egy nagy fizikai akadály is: a terület nem határos Oroszországgal. Ha azonban az oroszok elfoglalják Ukrajna déli részét is, ahogy ezt korábban tervezték is, akkor ez az akadály elhárulhat.

A szakadár területen 470 ezren laknak és 1992 óta állomásoznak ott orosz „békefenntartó” katonák.