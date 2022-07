Már 39 ezer embert veszíthettek el az oroszok

Közzétette az eddigi orosz veszteségeket az ukrán haderő. Számításaik szerint 39 ezer orosz katona esett el eddig. Az eszközök tekintetében pedig 1704 tankot, 3920 páncélozott járművet, 863 tüzérségi rendszert, 251 rakétavetőt, 221 harci gépet, 188 helikoptert, 15 vízi járművet vesztettek az oroszok az ukránok szerint. Ezeket független források nem erősítették meg.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of July 22, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/Vnrggm9ak6

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 22, 2022