Pénzzel bírná rá az EU Orbánt, hogy szavazza meg az olajembargót

Az Európai Unió döntéshozóinak körében terítéken van egy olyan elképzelés, hogy pénzbeli kompenzációt kínáljanak Magyarországnak, cserébe azért, hogy az megszavazza az olajembargót – írtja a Telex a Politico információira hivatkozva.

Mint ismert, az Európai Bizottság múlt héten jelentette be az Oroszország elleni hatodik uniós szankciós csomagot, aminek lényege, hogy az EU 25 tagállama fél év alatt felhagyna az orosz kőolaj importtal. Ezzel kapcsolatban mondta azt Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban, hogy az elképzelés a jelenlegi formájában egy atombomba a magyar gazdaságra, ennek értelmében hazánk elsőként jelezte, hogy a javaslatot nem fogja megszavazni. Mivel ebben a kérdésben a tagállamok egyhangú támogatása szükséges, Orbánt minden áron meg kell győznie az Unió vezetőinek, ha keresztül akarják vinni a szankciós csomagot.

A Politico szerint az Európai Unió tisztségviselői azt fontolgatják, hogy pénzügyi kompenzációt kínáljanak Magyarországnak – még úgy is, hogy Szlovákiával együtt egyébként is kaptunk volna engedményeket, aminek értelmében 2023-ig kaptunk volna felmentést az embargó alól. A Telex által megszólaltatott külpolitikai szakértő szerint a magyar álláspont éppen arról szól, hogy Orbán „ki akar még valamit csiholni a rendszerből”, vagyis engedményeket akar kapni. A Politico szerint ugyanakkor nem minden tagállamnak tetszik, hogy az EU pénzzel bírná jobb belátásra Magyarországot. A tervezet körüli bonyodalmakat pedig csak tetézi, hogy Bulgária is engedményeket kért, látva, hogy más államok is számíthatnak haladékra.

Orbán meggyőzése olyannyira fontos, hogy a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen hétfőn Magyarországra utazott, hog személyesen egyeztessen a magyar miniszterelnökkel a kérdésről. A német politikus szerint eredményes volt a megbeszélés, ám az áttörés a hírek szerint elmaradt. Von der Leyen ígért egy újabb egyeztetést is Orbán és az uniós vezetők között, azonban ez még jött létre.