Kreml: kormányszinten vizsgálják az orosz olajraktárban történt robbanás okait

Oroszország bejelentette, hogy kivizsgálja, mi okozta azt a nagy tüzet, amely az ukrán határhoz közeli Brjanszk városának olajraktárában ütött ki.

A közösségi médiában megosztott, ellenőrizetlen felvételeken két robbanás volt hallható, és az, hogy egy hatalmas üzemanyagtartály körül tombolnak a lángok.

A Kreml rendkívüli helyzetek minisztériuma megerősítette, hogy a Brjanszk régióban lévő létesítmény üzemanyagtartályai lángokban állnak. A közlemény szerint az incidensben senki sem sérült meg. A tűz okát és mértékét vizsgálják.

A minisztérium hozzátette, hogy a tűz, amely moszkvai idő szerint hajnali 2-kor ütött ki a Transneft olajvezeték-társaság tulajdonában lévő létesítményben, nem fenyegette a 400 ezer lakosú Brjanszk területeit.

Az orosz energiaügyi minisztérium szerint az incidens után nem volt fennakadás a régióban a dízel- és benzinellátásban, mivel elegendő üzemanyag-készlettel rendelkeztek a forgalmazók. (Independent)

The fire at the oil depot in #Bryansk has not yet been extinguished pic.twitter.com/LqlwYFGByP

— NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022