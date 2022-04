Klicskó lebontatja Kijevben az ukrán–orosz barátság emlékművét

– jelentette be hétfőn a Nexta hírügynökség szerint Vitalij Klicsko kijevi polgármester.

A tipikus szovjet kori munkásszobrot 1982-ben állítottak fel Ukrajna Oroszországgal való újraegyesítésének emlékére.

Az emlékmű fölött húzódó titán boltív – eredeti nevén Népek Barátsága ív – megmarad, de átnevezik, és az ukrán zászló színeivel emelik ki.

“Eight meters of metal of the so-called friendship of the two nations will be removed from the center of Kyiv.”

Mayor of #Kyiv Klitschko about the bronze sculpture of workers at the arch of friendship of the nations in the #Ukrainian capital. pic.twitter.com/5PrN2tWdhM

— NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2022