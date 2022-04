Az amerikai elnökkel találkozott Magyarország washingtoni nagykövete

A Fehér Házban járt és találkozott Joe Biden amerikai elnökkel Takács Szabolcs, Magyarország washingtoni nagykövete – derült ki a Takács Twitter-oldalára feltöltött fotóból.

A nagykövet azt írta, hogy „a stabil, megerősített legitimációjú magyar kormány a kölcsönös tisztelet elvének megfelelően minden területen kész a további együttműködésre” az Egyesült Államokkal.

Meeting with @POTUS. The stable Hungarian government with strengthened legitimacy is ready for further cooperation in all areas in accordance with the principle of mutual respect. 🇭🇺🇺🇸 #WeAreNATO @HungaryinUSA pic.twitter.com/5fC3WM3Uld

— Szabolcs Takács (@_SzabolcsTakacs) April 10, 2022