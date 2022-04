A Red Hot Chili Peppers is kiáll az ukránok mellett

Volodimir Klicsko kijevi főpolgármester megköszönte a világhírű amerikai rockbandának, a Red Hot Chili Peppersnek, hogy kiálltak Ukrajna és az ukrán menekültek mellett. Az együttes tagjai egy videóban hívták fel a világ vezetőinek és az emberek figyelmét, hogy tegyenek meg mindent, amit tudnak a menekültek érdekében. Klicsko sikeres sportpályafutását végigkísérte a Red Hot Chili Peppers, mivel a Can’t Stop volt a bevonuló zenéje a bokszvilágbajnoknak.

We’re calling on everyone to do and give what you can to help refugees around the world. #StandUpForUkraine https://t.co/I84417qg2q@GlblCtzn pic.twitter.com/iVHDGhqzJ8

— Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) April 8, 2022