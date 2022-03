Csehország kiutasította az orosz nagykövethelyettest

Csehország nem kívánatos személynek minősítette a prágai orosz nagykövetség egyik diplomatáját és kiutasította az országból – közölte a Twitteren a cseh külügyminisztérium. A Deník N és a Respekt hírportálok szerint a kiutasított diplomata Feodosij Vladisevszkij, a prágai orosz nagykövet helyettese.

indokolta továbbá a lépést a cseh külügyminisztérium. A hírportálok úgy tudják: a cseh biztonsági szolgálatok szerint Vladisevszkij kapcsolatban van az orosz titkosszolgálatokkal, amelyek kárt okoznak Csehországnak és ártanak a kétoldalú kapcsolatoknak.

A cseh külügyminisztérium – írja a CTK hírügynökség – azzal számol, hogy Moszkva válaszlépésében kiutasítja a moszkvai cseh nagykövet helyettesét, Vitezslav Pivonkát.

Martin Smolek, a cseh külügyminiszter helyettese szombaton berendelte hivatalába Alekszandr Zmejevszkij prágai orosz nagykövetet és tiltakozott a moszkvai cseh nagykövetség diplomatái elleni orosz provokációk miatt. Konkrétan mi történt, Prága nem hozta nyilvánosságra.

Csehország és Oroszország diplomáciai kapcsolatai már hosszabb idő óta rendkívül feszültek. A cseh titkosszolgálatok azt állítják, hogy oroszok állnak a 2014-ben, a morvaországi Vrbeticében egy lőszerraktárban történt robbanások mögött. Csehország ezért kiutasított Prágából 18 orosz diplomatát, válaszul Moszkva 20 cseh diplomatát küldött haza.

Az Ukrajna elleni orosz támadás következtében Csehország bezárta kijevi nagykövetségét és lvivi konzulátusát, ugyanakkor felfüggesztette a két csehországi orosz konzulátus működési engedélyét.

Today, the MFA informed the Russian Embassy in Prague that one of its diplomatic staff had been declared persona non grata and was requested to leave Czechia within 72 hours. Together with our Allies, we are reducing the Russian intelligence presence in the EU.

— Czech MFA (@CzechMFA) March 29, 2022