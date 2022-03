Megmérgezték Roman Abramovicsot, a Chelsea tulajdonosát, aki részt vett az orosz-ukrán béketárgyalásokon

Először a Wall Street Journal újságírója írta meg Twitteren, hogy Abramovichnak mérgezésre utaló tüntetei vannak, több másik emberrel együtt, akik részt vettek az orosz-ukrán béketárgyalásokon ebben a hónapban.

A Bellingcat is megerősítette a hírt, hogy három embert mérgezhettek meg, akik a március 3-4-i tárgyalásokon vettek részt Oroszország és Ukrajna között.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022