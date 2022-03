A helyi média közlése és a rendelkezésre álló képanyag szerint lángokban áll a bergyanszki kikötő. A város a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében található, az Azovi-tenger északi partján.

A füstoszlopokról a Nexta hírcsatorna Twitter-fiókja közölt friss képeket:

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire



Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM