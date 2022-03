Tízezer orosz katona halhatott meg eddig Ukrajnában a kormánypárti orosz sajtó szerint

A Komszomoljszakaja Pravda közölt hírt arról, hogy a hivatalos adatbázis szerint eddig 9861 orosz katona halt meg Ukrajnában a konfliktus három hete alatt, és 16153 katona sérült meg. Március másodikán az oroszok mindössze 498 halottat ismertek el. A lap elég baráti viszonyt ápol a Kreml-lel, amit az is bizonyít, hogy az eredeti cikkből azóta kivették ezeket a számokat, de több screenshot is megmaradt róluk az interneten.

I couldn't believe this was not a faked screenshot, but indeed, it's not. https://t.co/APYgX7gfUn

— Christo Grozev (@christogrozev) March 21, 2022