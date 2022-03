Az oroszok ukrán újságírókat raboltak el

Az ukrán nemzeti újságírószakszervezet vezetője közölte Telegramon, hogy az orosz hadsereg újságírókat rabolt el Melitopolban. Fegyveresek törtek be Mihailo Kumok kiadóvezető, Jevhenyia Borian szerkesztő, valamint Jubov Csajka és Julia Olhovska újságírók lakásába, majd elrabolták őket. Mindannyian a Melitopolskie Vedomosti, egy helyi újság munkatársai.

This morning, #Russia invaders came to the home of 4 journalists of the MV-Holding in Melitopol and took them away. The Union of Journalists of Ukraine reported that three journalists were released after a conversation "about the need to cooperate with the occupiers."

— zaborona_media (@zaborona_media) March 21, 2022