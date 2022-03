Kiszabadult az oroszok elrabolta melitopoli polgármester

Nagy örömmel számolt be róla az ukrán titkosszolgálat Twittere, hogy kiszabadult valahogy az orosz fogságból az oroszok által már elfoglalt Melitopol polgármestere. A BBC News arról ír, Ivan Fedorovot öt napja rabolták el, felvétel is készült róla, ahogy bekötözött szemekkel elvezetik (a város élére a megszálló oroszok új polgármestert helyeztek). Azóta más polgármesterek is e sorsra jutottak, pl. Dnyiprorudne vezetője.

Nem tudni, az oroszok miért engedték el Fedorovot, mindenesetre már Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is sikerült telefonon beszélnie, erről videó is készült. Az elnök elmondja ezen, boldog, hogy hallhatja „egy élő ember hangját”. Fedorov pedig azon hálálkodik, hogy Zelenszkij nem hagyta annyiban az ügyét. Azt is mondta, hogy

The mayor of #Melitopol of the #Zaporizhzhia oblast Ivan Fedorov was released from #Russian captivity.

On the video a conversation of the President @ZelenskyyUa with the mayor. #WARINUKRAINE #RussiaUkraineWar #RussiaInvadedUkraine #StopRussia pic.twitter.com/lJKMULUwf6

