Több százan tüntetnek Melitopolban, miután orosz katonák elrabolhatták a dél-ukrajnai Melitopol polgármesterét, írja a Sky News. Korábban rövid videófelvételeket is bemutattak, amelyeken látható, ahogy egy férfit elhurcolnak egy épületből, de független forrásból egyelőre nem erősítették meg, hogy Ivan Fedorov polgármesterről van szó.

A CNN tudósítása szerint a városháza előtt összegyűlt tömeg azt kiabálja, hogy engedjék szabadon a polgármestert, illeve Fedorov nevét skandálják.

Hundreds of locals in occupied Melitopol came out this am to protest against the reported kidnapping of their mayor by Russian forces. Photo: Ukrainian president office pic.twitter.com/11CEPwnCF1

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 12, 2022