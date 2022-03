Az ukrán elnöki hivatal közölte azt a videót, amelyen a leírásuk szerint az látszik, hogy az orosz katonák elrabolják Ivan Fedorót, Melitopol polgármesterét. A felvételt a városháza biztonsági kamerája vette fel.

The 🇺🇦 presidential office reports that the Russian occupiers have kidnapped Ivan Fedoro, the major of Melitopol in southern #Ukraine. Security camera of the city hall seem to show the abduction. pic.twitter.com/KfaXFQttn0

— Mattia Nelles (@mattia_n) March 11, 2022