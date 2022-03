Az orosz rendőrök átnézik a tüntetők telefonját és az üzeneteit

És addig nem engedik el őket, amíg nem hajlandóak megmutatni, írja a Kommersant újságírója. Ez még Oroszországban is illegális, de a rendőrök nem válaszoltak a kérdésére, hogy milyen jogon nézik át a telefonokat.

Police officers in Moscow today are stopping people, demanding to see their phones, READING THEIR MESSAGES, and refusing to release them if they refuse. This from Kommersant journalist Ana Vasilyeva. https://t.co/E8oBw3XPz1 pic.twitter.com/rxk7AmdzOp

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 6, 2022