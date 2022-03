Erős címlappal tiszteleg Zelenszkij és Ukrajna előtt a Time magazin

Rengeteg ukrán osztja meg a közösségi médiában a Time magazin e heti számának címlapját, amelyen a szerkesztők Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől idéztek az ukrán zászló színeivel a háttérben.

A „Volodimir Zelenszkij és Ukrajna hősei” felirat felett az elnöknek egy erős állítása olvasható ukránul, amit az Európai Parlamentben mondott el még kedden. Ez úgy hangzott,

A címlapsztoriban az amerikai magazin részletesen ír Zelenszkijről, aki az orosz támadást követően nem menekült el Kijevből, hanem a maradást válaszolta.

TIME’s new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://t.co/kgNYusBXOS pic.twitter.com/6n8wyy4UkQ

— TIME (@TIME) March 3, 2022