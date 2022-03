Összeül a hágai Nemzetközi Bíróság

A hágai Nemzetközi Bíróság, az ENSZ legfőbb bírói szerve megerősítette, hogy máricius 7-én és 8-án tárgyalni fogja az Ukrajnában történteket.

Az AFP értesülései szerint Ukrajna nyújtott be keresetet Hágához még vasárnap, miután többször is hangot adtak annak, hogy az invázió során Oroszország háborús bűnök sorát követi el Ukrajnában. Az ukránok mellett azóta már több másik állam is szorgalmazni kezdte, hogy a megfelelő szervek vizzsgálják felül az Ukrajnában történteket.

