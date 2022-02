Zelenszkij: Az oroszok bármire célpontként tekintenek

Vasárnap reggel ismét jelentkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki többek között arról beszélt, hogy külföldieket is várnak az ukrán védelmi egységekbe, és hogy hajlandó tárgyalni Putyinnal, de csak olyan országban, amely nem lépett fel agresszívan Ukrajnával szemben.

Az Instagramra is feltöltött videó szerint emellett az is elhangzott, hogy az elmúlt éjszaka brutális volt, és az oroszok lakónegyedeket és olyan városrészeket is lőnek, ahol nincs és soha nem is volt katonai infrastruktúra.

Ma egyetlen olyan dolog sincs az országban, amelyet a megszállók ne tartanának elfogadható célpontnak. Mindenki ellen harcolnak. Minden élőlény ellen harcolnak – az óvodák, a lakóépületek, sőt a mentők ellen is.

Zelenszkij hozzátette: Vaszilkiv, Kijev, Csernyihiv, Szumi, Harkiv és sok további városban most olyan körülmények között kénytelenek élni az emberek, amilyenre a második világháború óta nem volt példa.