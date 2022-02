A Kremlben már viccelődnek az ukrán invázió kezdetével

A külügyi szóvivő aggódik, hogy nem tud elmenni szabadságra.

Több nyugati orgánum egybehangzóan cikkezett arról a napokban, hogy február 16-ra virradóra Oroszország beváltja fenyegetését és lerohanja Ukranját. Ez végül nem történt meg az említett határidőig, a kialakult helyzetet pedig többen is igyekezték elviccelni a Kreml befolyásos emberei közül – szúrta ki a Portfolio.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Telegramon például arra kérte a Bloomberget, a New York Timest és a The Sunt, hogy mutassák be a nyilvánosságnak az Ukrajna ellen ebben az évben esedékes orosz inváziók naptárát.

Szeretném megtervezni a szabadságomat

– írta indoklásában az orosz politikus.

Társa, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csak annyit mondott, a Kreml nem igazította munkarendjét a szerdai támadásról szóló hírekhez.

Peszkov emellett elmondta, Joe Biden amerikai elnök keddi üzenete, amelyben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem tekinti Oroszországot ellenségnek, imponálóbb lett volna, ha nem tartalmazott volna fenyegetéseket. Elmondta továbbá, nagyszerű lenne, ha Biden az ukránokhoz is üzenettel fordulna, azt kérve, hogy többé ne lőjenek egymásra.

A szóvivő szerint ugyanakkor a Kreml pozitívan értékeli, hogy Biden kinyilvánította készségét a komoly tárgyalások megkezdésére, mivel Moszkva számára fontos, hogy az orosz garanciaigényekre adott nyugati válaszban fellelhető racionális magvakról az Oroszország számára prioritást jelentő témákkal együtt tárgyaljanak.