Elérte a szökőár a csendes-óceáni Tongát: videón, amint elönti a szigetet a víz

Elérték a cunamihullámok a csendes-óceáni Tonga szigetét azután, hogy a helyi hatóságok szökőárriadót rendeltek el – írja a BBC. A jelenséget egy óriási víz alatti vulkánkitörés okozta mindössze 65 kilométerre a szigettől. A Hunga Tonga-Hunga Haʻapai elnevezésű vulkán kitöréséről nem mindennapi felvétel készült.

A Twitteren azóta számos videó megjelent arról, hogy a szigetet elért hullámok elárasztanak számos épületet, köztük egy templomot, és helyi családok otthonait is, valamint helyu szemtanúk szerint hamu hullott a fővárosra, Nuku’alofára. Az egyik tongai lakos, Mere Taufa elmondta, hogy a kitörés akkor történt, amikor a családja vacsorára készült, és öccse azt hitte, bombák robbannak a közelben. A vulkánból kiömlő gáz-, füst- és hamucsóvák 20 kilométerre lövetlek az ég felé – közölte a Tonga Geological Services.

Az alábbi felvételen látható, amit a helyi templomba ömlik be a víz.

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc

