Rosszul fest Magyarország az európai járványügyi térképeken

Magyarország megyéinek többsége és a régió összes országa járványügyi szempontból magas kockázati tényezőt jelent az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint – írja a Hvg.hu.

A hivatalos térképeken a legrosszabb szintet sötétvörössel jelölik, vagyis ezeken a helyeken az elmúlt két hétben az adott régióban több mint 500 fertőzöttet jelentettek. Hazánkban egyedül az Észak-Dunántúl kapott – halványabb – vörös színt, ott az elmúlt két hétben minden nap legalább 75, ám 200-nál kevesebb új esetet észleltek, a tesztek pozitivitási aránya pedig meghaladja a 4 százalékot.

Az ECDC kiadott egy olyan térképet is, amelyen az látszik, hogy Magyarországon viszonylag kevés tesztből is sok lesz pozitív, és egyre nő a százezer főre eső fertőzöttek száma is.