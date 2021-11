Beoltják a két évesnél idősebb gyermekeket Venezuelában

A tervek szerint év végéig a lakosság 90 százaléka szerezne védettséget. Az ország még a britek vörös utazási listáján maradt.

Venezuela elkezdi oltani a koronavírus ellen a két évnél idősebb gyerekeket is. Ezt személyesen az államfő jelentette be egy helyi tévének. Nicolás Maduro közölte, a lakosság hetven százalékát már beoltották, megkezdődik a két évnél idősebb gyerekek oltása is.

A tervek szerint november végéig 80, év végéig 90 százalékra növelnék a beoltottak számát – írja az MTI. Az egészségügyi tárca összesítése szerint a járvány kezdete óta a 25 milliós latin-amerikai országban 412 ezer lett fertőzött és 4955-en haltak meg.

Venezuela Oroszországtól, Kínától és Kubától kap oltásokat. Kuba vasárnap több mint 1,6 millió adagot szállított Venezuelának a saját fejlesztésű Abdala nevű oltásból, amely három adag beadása után 92,28 százalékos hatékonyságot mutat.

Hétfőtől hét ország maradt a brit kormány vörös utazási listáján, amelyen a Covid-fertőzés szempontjából legkockázatosabbnak ítélt országok, területek szerepelnek. Ezek egyike Venezuela, így onnan csak a brit, ír állampolgárok és az Egyesült Királyságban letelepedési engedéllyel élő külföldiek utazhatnak be Angliába.

Érkezésük után nekik is a brit kormány által kijelölt, őrzött szállodák valamelyikében tíz napra karanténba kell vonulniuk. A szállodai karantén fejenkénti költsége felnőttek esetében 2285 font (csaknem egymillió forint), és ezt az utasoknak kell fizetniük.