A téli fagyoktól félnek az iskoláskorú lányok Afganisztánban

Diákok és tanárok közösen adtak hangot aggodalmuknak Kabulban, amiért Afganisztán legtöbb iskolája továbbra is zárva tart a lányok és asszonyok előtt. Erről készített videóriportot a független afganisztáni hírcsatorna, a Tolo News. A riport megemlíti, hogy az iskoláskorú kabuli lányok azt követelik, hogy az iszlamista hatalom haladéktalanul nyissa meg az iskolákat előttük.

Bizakodó vagyok az iskolák újranyitását illetően. Azt szeretnénk, bárcsak kinyitnák előttünk az iskolákat Kabulban és más tartományokban

– mondta az egyik fiatal riportalany, aki hozzátette, aggodalommal tölti el, hogy közeledik a tél, az időjárás egyre hidegebbre fordul, és az állami iskolákban – mint fogalmazott:

nagyon korlátozottak a lehetőségeink.

Idestova két hónapja tart az ázsiai országban az az állapot, hogy a lányokat és asszonyokat nem engedik be az oktatási intézményekbe. A helyzet az iszlamisták hatalomátvételének következményeként írható le. Az igazsághoz ugyanakkor hozzátartozik, hogy az ország három északi tartományában – Szár-e Pol, Kunduz és Balkh tartományokban – az iskolák továbbra is látogathatók a lányok számára is.

A hírcsatorna által megkérdezett afganisztáni tanárok úgy vélik, hogy az iskolák hosszú távú bezárása nemcsak a diáklányokat fosztja meg a tanulás lehetőségétől, de hatással lesz az egész oktatási rendszerre is.

A lányoknak is joguk van az oktatáshoz, az iskolákat pedig azonnal meg kell nyitni. A társadalom meghatározó részét, vagyis a nőket nem szabad ilyesminek kitenni

– fogalmazott egy tanár.

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár hétfőn sürgette, hogy az afgán nők és lányok kerüljenek végre a figyelem középpontjába.

Aggasztó, hogy a tálibok megszegik az afgán nőknek és lányoknak tett ígéreteiket

– jelentette ki az ENSZ főtitkára hozzátéve, hogy a táliboknak emellett a nemzetközi emberi jogi kötelezettségeiknek is eleget kell tenniük.