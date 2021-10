Brit belügyminisztérium: március végéig dolgozhatnak az uniós kamionsofőrök

A brit belügyminisztérium szombati bejelentése szerint március végéig vállalhatnak munkát azok az uniós kamionsofőrök, akik a súlyos üzemanyagellátási fennakadásokat okozó sofőrhiány enyhítésére meghirdetett kedvezményes engedélyezési program keretében érkeznek Nagy-Britanniába. A gyorsított munkavállalási elbírálás feltételei közé tartozik, hogy a sofőröknek október 15-ig meg kell érkezniük Nagy-Britanniába.

Kapcsolódó A rossz munkakörülmények is közrejátszhattak a brit sofőrhiányban Sokan hagyták el a szakmát az utóbbi években emiatt.

A határon üzemanyagszállító teherautók vezetésére érvényes – C vagy C+E kategóriás – jogosítványt kell felmutatni, amelyet az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség (EEA) országaiban, vagy Svájcban állítottak ki. Be kell szerezni emellett a brit üzleti, energiaügyi és iparstratégiai minisztériumtól egy engedélyező okiratot is.

Azok a munkavállalók, akik teljesítik a feltételeket, 2022. március 31-ig dolgozhatnak üzemanyagszállító tartályautók vezetőjeként Nagy-Britanniában.