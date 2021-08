Biden is a szexuális zaklatással vádolt kormányzó távozását sürgeti

Egymás után határolódnak el az amerikai politikai vezetők Andrew Cuomótól.

Le kellene mondania a szexuális zaklatással vádolt Andrew Cuomo New York-i kormányzónak, jelentette ki Joe Biden amerikai elnök Washingtonban.

Biden egy keddi sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, tartja magát ahhoz, amit márciusban mondott, miszerint ha beigazolódnak a Cuomo ellen felhozott vádak, akkor a kormányzónak le kellene mondania.

Az Egyesült Államokban szokatlannak számít, hogy az elnök távozásra szólít fel egy megválasztott kormányzót, aki ráadásul egyben párttársa is, most mégis ez történik.

Cuomo az ellene felhozott vádakat vizsgáló jelentés közzététele után azt állította, soha nem zaklatott senkit, és leszögezte, hogy nem mond le tisztségéről. Ennek ellenére az amerikai politikai vezetők egymás után határolódnak el a kormányzótól, és egy emberként követelik a távozását. A szenátus demokrata többségét vezető Chuck Schumer, illetve a szintén demokrata többségű képviselőház elnöke, Nancy Pelosi is lemondásra szólította fel a kormányzót, utóbbi egyúttal elismeréssel adózott azoknak a nőknek, akik vették a bátorságot, hogy nyilvánosság elé álljanak a Cuomo elleni vádakkal.

Pennsylvania, New Jersey, Rhode Island és Connecticut demokrata párti kormányzói közös közleményükben a vizsgálat eredményei feletti döbbenetüknek adtak hangot és leszögezték, szerintük is távoznia kellene a kormányzónak. New York állam képviselőházának demokrata elnöke is Cuomo minél gyorsabb eltávolítását követelte.

New York állam főügyésze az egy hónapokig tartó vizsgálat eredményeit kedden ismertetve közölte:

Cuomo szexuálisan zaklatta az állami hatóságok több jelenlegi és egykori női munkatársát, fogdosta, csókolgatta és ölelgette őket, valamint illetlen megjegyzéseket tett rájuk. A vizsgálat azt is megállapította, hogy Andrew Cuomo és támogatói bosszút álltak az egyik korábbi alkalmazotton, aki vádakkal állt elő.

A vizsgálat során a felkért ügyvédek 179 emberrel beszéltek és 7400 bizonyítékot vizsgáltak meg, köztük dokumentumokat, e-maileket, hangfájlokat és fotókat. A 168 oldalas jelentésben kitértek arra is, hogy a 2011 óta hivatalban lévő kormányzó ellenséges és félelemteli munkahelyi légkört teremtett női beosztottjai számára.

A beszámoló civil vizsgálat eredménye, amelynek nincsenek automatikus jogi következményei, legfeljebb egy eljárás megindításának alapjául szolgálhatnak.