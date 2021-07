„Éhen halnak a gyerekeink!” – évtizedek óta nem vonult ennyi dühös kubai az utcákra

Ezrek tüntettek vasárnap Kuba utcáin, szakértők a diktatúra elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb demonstrációjaként azonosították a történteket. A karibi országban az eleve kritikus élelmiszer- és gyógyszerhelyzet a világjárvány alatt csak tovább súlyosbodott, a hiány miatt egyre komolyabb a felháborodás a kommunista vezetéssel szemben. Havannától kezdve a kis falvakig több százan skandálták a „szabadság”, „le a diktatúrával” és egyéb, kormányellenes jelszavakat, miközben a Castro-korszakot követő főtitkár, Miguel Díaz-Canel – aki kormányával az USA szankcióit okolja a hiányért, a propagandáját pedig a lakosság lázításáért – felhívta támogatóit, hogy ők is vonuljanak az utcákra.

– mondta az országnak címzett beszédében.

A tüntetések San Antonio de los Baños településen kezdődtek el vasárnap reggel, és a közösségi média segítségével terjedtek el szerte az országban. Élőben közvetítették a Facebookon többen is, de egy órával később ezek a videók eltűntek. Délután viszont felkerültek a közösségi platformra újabbak, máshonnan, például Palma Sorianóból. Több százan mentek ki az utcákra ugyanígy Havannában is, ahol már komoly rendőri készültség várta őket. Cardenasban egy rendőrkocsit is felborítottak a tiltakozók, máshol köveket dobáltak a rendőrökre, akik válaszként kormánypárti ellentüntetőket, valamint könnygázt és gumibotot vetettek be.

Protests have erupted all over #Cuba 🇨🇺 today as anger is growing with the government's mishandling of the pandemic.

Thousands of protesters are marching in the major cities like #Havana, but also in smaller towns. #SOSCuba #PatriaYVida pic.twitter.com/jxdYZ1k9Rr

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) July 11, 2021