Letiltották Fehéroroszország legnépszerűbb független híroldalát

A fehérorosz hatóságok kedden számos razziát követően blokkolták egy vezető független médium, a TUT.by honlapját. A médium társalapítója, Kiril Volosin a Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy a portál oldalát letiltották. A honlap nem érhető el Oroszországból sem – írja az MTI.

A helyi tájékoztatási minisztérium közleményében azt írta, hogy a főügyészség értesítése alapján korlátozta a hozzáférést a TUT.by internetes forráshoz. Korábban a lap főszerkesztője, Marina Zolotova arról számolt be, hogy a pénzügyi hatóságok nyomozói házkutatást tartottak a szerkesztőségben, valamint újságíróik lakásán.

A fehérorosz Állami Ellenőrző Bizottság (KGK) pénzügyi vizsgálati osztálya, amely a múltban is célba vette az ellenzéket, megerősítette, hogy a TUT.by és a Hoster.by, egy online webhosting megoldásokat kínáló cég irodáiban tartott razziákat. Tájékoztatása szerint nagymértékű adó- és járulékcsalás bűntettének gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást a TUT.by médiavállalat vezetői ellen.

A tavaly augusztus 9-én tartott elnökválasztás óta rendszeresek a hatodszor is hatalomra került Aljakszandr Lukasenka elleni tömegtüntetések. Az ellenzék szerint a 66 éves Lukasenka választási csalással került ismét hatalomra. A választási eredményeket a nyugati hatalmak sem ismerték el.

A hatóságok az elmúlt hónapokban az ellenzék és az ország független médiája elleni elnyomó kampányt indítottak.

A TUT.by az ország fő független médiuma, amely a tüntetésekről és az azt követő fellépésről széleskörűen tudósított. A portál Wikipédia oldala szerint Belarusz öt legnépszerűbb orosz nyelvű webhelyének egyike, és az ország legnépszerűbb hírportálja.

A portál azt állítja, hogy naponta akár 20 millió egyéni látogatója is lehet. Több riporterét rövid elzárásra ítélték, mert illegális tüntetésekről tudósítva részt vettek az eseményeken. Márciusban Kacjarina Boriszevicset ítélték hat hónapra, miután kétségbe vonta azt a hivatalos közlést, hogy az egyik tüntető, aki életét veszítette, ittas volt. Legutóbb, hétfőn Ljubov Kasperovics kapott 15 napi elzárást.

