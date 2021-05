Rakétaeső zúdult Tel-Avivra és Izrael központi részére

A Gázai övezetben egy 13 emeletes lakóépület dőlt össze.

A Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet valóságos rakétaesőt zúdított több hullámban Tel-Avivra és Izrael központi részére kedd este. A Hamász bejelentette, hogy 130 rakétát indítottak Tel-Aviv felé, a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint hat ember sérült meg, köztük egy ötéves kislány.

A vaskupola légvédelmi rendszer ellenrakétái befogták a rakéták túlnyomó többségét, számos robbanást lehetett hallani a térségben, de a Tel-Avivtól délre található Holonban füstöt észleltek valószínűleg egy lövedék becsapódása nyomán – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

A 12-es kereskedelmi TV portálja szerint súlyos sebesülés is történt Holonban, ahol kigyulladt egy autóbusz, és egy halálos áldozatról is érkezett hír. Ideiglenesen leállították a tel-avivi Ben Gurion repülőtér forgalmát, egy oda tartó járat visszafordult a ciprusi reptérre. Az ország középső részén is az óvóhelyek közelében kell tartózkodni a lakosoknak.

Kedd este hírügynökségi jelentések szerint a Gázai övezetben összedőlt egy 13 emeletes lakóépület egy izraeli légi csapás következtében, hárman megsebesültek. A toronyházban működött a Hamász politikai vezetésének egy irodája is. Röviddel a légi csapás után a Hamász és az Iszlám Dzsihád közölte: válaszul Tel-Aviv irányába fognak rakétákat kilőni.

(MTI)