London tovább lazít, Párizs még mindig szigorít

A nagy-britanniai koronavírus-járvány visszaszorításában elért eredmények lehetővé teszik a korlátozások további óvatos, de jelentős enyhítését, és így a brit kormány menetrendjének megfelelően egy hét múlva a boltok és részlegesen a vendéglátóhelyek is kinyithatnak Angliában – mondta hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök az MTI tudósítása szerint.

Johnson a Downing Streeten tartott sajtótájékoztatóján közölte: nincs olyan járványügyi mutató, amely arra késztetné a kormányt, hogy eltérjen a korlátozások lépésenkénti feloldására kidolgozott menetrendtől. Ennek alapján április 12-én, jövő hétfőn kinyithatnak a nem alapvető közszükségleti cikkeket árusító üzletek, és azok a vendéglátóhelyek – éttermek, pubok –, amelyeknek van lehetőségük szabadtéri felszolgálásra. Kinyithatnak a személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, köztük a fodrászatok, a szépségszalonok, az edzőtermek, valamint a közösségi létesítmények, például a könyvtárak is.

Ehhez képest újabb országos korlátozások léptek életbe Franciaországban, igaz a kormány reményei szerint a várhatóan a négy hétre tervezett lezárás után nem lesz szükség több szigorításra. Franciaországban hivatalosan szombaton terjesztették ki az ország egész területére azokat a korlátozásokat, amelyek Párizsban és további tizennyolc megyében már második hete érvényben vannak.

Keddtől egy év után ismét az egész országban bezárnak az iskolák, az őszi lezáráshoz hasonlóan ismét az otthoni munkavégzés az ajánlott, az éjszakai kijárási tilalom továbbra is este 7 óra és reggel 6 óra között lesz érvényben, a lakhelyet napközben viszont időkorlát nélkül el lehet hagyni, de csak 10 kilométeres körzetben, a kültéri gyülekezés hat főig engedélyezett, a megyék közötti közlekedés viszont tilos, kivételt csak a halaszthatatlan vagy a hivatalos ügyek jelentenek, ez utóbbi esetben azonban írásos igazolásra van szükség.

A kormány az intenzív osztályok leterheltségével indokolta a négy hétre életbe lépő korlátozásokat. Hétfő este több mint 29 ezer fertőzött szorult korházi ellátásra az egy hónappal ezelőtti 25 ezerhez képest, akik közül 5300-an voltak intenzív osztályon az egy hónappal ezelőtti 3600-hoz képest.

Olvier Véran egészségügyi miniszter a TF1 kereskedelmi televízióban hétfőn elmondta: a harmadik hullám tetőzése akár az egy évvel ezelőtti szintet is elérheti, amikor is 7200 súlyos beteget ápoltak a kórházakban. A tárcavezető ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg 8 ezer intenzív ágy áll rendelkezésre, s elképzelhető, hogy az oltási kampány felgyorsulása miatt a tetőzést az eredetileg április végére tervezettnél előbb is eléri Franciaország.

A járvány kezdte óta több mint 96 ezren hunytak el, az elmúlt hónapban mintegy 8 ezren, az elmúlt 24 órában 187-en.

Karine Lacombe, a párizsi Saint-Antoine kórház fertőzőbeteg osztályának vezetője szintén a TF1 kereskedelmi tévében elmondta: a tendencia azt mutatja, hogy júniusra 100 ezer lesz a koronavírus szövődményeiben elhunytak száma. A szakember fenntartásait fejezte ki a korlátozó intézkedések időtartamát illetően.

Ha az oltóanyagok érkezésére vonatkozóan az ígéreteket betartják, akkor is még legalább 6-8 heti korlátozásokra van szükség

– mondta Karine Lecombe.

Gabriel Attal kormányszóvivő vasárnap kiemelte, a kormány nem tervezi, hogy a korlátozások négy hétnél tovább érvényben maradnak. Ennek érdekében a hatóságok az oltási kampány ritmusát a duplájára kívánják növelni, a jelenlegi napi 240 ezer eloltott dózisról félmillióra. Hétfőig 9,3 millió francia (a lakosság 14 százaléka) kapta meg az első dózis vakcinát, és mintegy 3 millióan (4,6 százalék) mindkét adagot.

Kiemelt kép: Beoltanak egy férfit a Pfizer-BioNTech vállalatok koronavírus elleni vakcinájával egy oltóközpontban a franciaországi Beziersben 2021. március 19-én. MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo