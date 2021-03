Kína finoman megfenyegette a H&M-et

A kínai pártlapban megírták, mire számíthat az EU, ha szankciókat vezet be Kínával szemben

A kínai kormány figyelmeztette a H&M divatcikk-kiskereskedelmi vállalat vezetőit, hogy egy fillért sem fognak keresni az országban, ha nem vásárolnak Hszincsiangból származó pamutot, írja a BBC.

A H&M más nyugati brandekkel együtt komoly összetűzésbe került Kínával, miután aggodalmukat adtak hangot, hogy a rezsim ujgurokat kényszerít munkára a pamutiparban. Peking tagadja a vádakat.

Nem gondolom, hogy egy cégnek politizálnia kellene a gazdasági tevékenységét. Tud a H&M a jövőben pénzt keresni a kínai piacon? Többé nem

– szögezte le Xu Guixiang, Hszincsiang autonóm terület kormányának szóvivője.

Indokolatlannak nevezte továbbá, hogy egyes vállalatok a jövőben nem vásárolnak pamutot a régióban. Mindezt ahhoz hasonlította, mint amikor

valaki felemel egy követ és ráejti a saját lábára.

A H&M egyelőre nem reagált a BBC megkeresésére az ügyben.

Kína elsőként a H&M és a Nike ellen rendelt el bojkottot. A cégek termékeit már nem árulhatják a legnépszerűbb online kereskedelmi platformokon és több üzletüket is bezáratták az országban. Most már ugyanez vonatkozik a Burberryre, az Adidasra és a Converse-re is.

A vádak az Egyesült Államokból indultak, Kína ugyanis emberi jogokat sért, amikor ujgurokat dolgoztat.