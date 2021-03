Oltani kezdtek a 24 milliós Tajvanban, ahol a járvány kezdete óta 10 ember halt meg koronavírusban

Megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány hétfőn Tajvanon, Szu Csen-Csang miniszterelnök és Csen Si-csung egészségügyi és népjóléti miniszter az elsők között kapott védőoltást.

Szu és Csen a tajpeji nemzeti egyetemi kórházban, nyilvánosan kapta meg az első adagot az AstraZeneca vakcinájából, hogy így is segítsenek eloszlatni a védőoltással szembeni félelmeket, és arra bátorítsák az embereket, hogy ők is oltassák be magukat.

A tajvani járványvédelmi központot (CECC) vezető Csen újságíróknak azt mondta: a politikai vezetők beoltásával kapcsolatos döntés azt követően született, hogy egyes országokban aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az AstraZeneca oltóanyaga vérrögképződési problémákat okozhat.

Örülünk, hogy együttműködhetünk az emberek megnyugtatása érdekében

– mondta a 68 éves Csen.

Az országba márciusban érkezett meg az első vakcinaszállítmány. A 117 ezer dózis oltóanyagot 57 kórház között osztották szét országszerte a koronavírus-fertőzötteket kezelő egészségügyi dolgozók számára.

Tajvan 30 millió adag védőoltást tervez beszerezni, több különböző gyártótól.

A 23,6 millió lakosú szigetországban vasárnapig mindössze 1006 koronavírus-fertőzöttet és tíz halálesetet regisztráltak.