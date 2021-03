Százezer Pfizer vakcinát kap az EU többi tagállamától Csehország, Szlovákia és Ausztria

Csehország, Szlovákia és Ausztria soron kívül száz-százezer adag Pfizer/BioNTech vakcinát kap az Európai Unió többi tagállamától – jelentette az IHNED.cz cseh hírportál szerda este, jól értesült forrásokra hivatkozva.

Az értesülést Andrej Babis cseh kormányfő megerősítette a Twitteren. Babis szerint az uniós tagállamok szerdán döntöttek erről a lépésről, a vakcinákat pedig a jövő hét folyamán szállítják ki az említett három országba.

Thanks to EU solidarity and the Commission's SOS mechanism, the Czech Republic will receive an extra 100,000 doses of @pfizer next week. This will speed up vaccination and help beat the virus.

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 3, 2021