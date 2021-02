A menyasszony az anyja spórolása miatt patkány pisis ruhában mondta ki a boldogító igent

Az asszony utál feleslegesen költekezni, ezért a használt ruha mellett ingyenes helyszínt és leértékelt virágokat szerzett a férjhez menni készülő gyerekének. Az anyuka papra sem volt hajlandó pénzt áldozni.

Az arizonai Shelly Watson imád pénzt megtakarítani, és megfogadta, hogy a lehető legolcsóbb esküvőt szervezi meg a lányának, Ashleynek – írta meg a Mirror.

A kedves mama elhatározta, hogy nem hajlandó a gyermeke életének legboldogabb napjára 289 ezer forintnyi összegnél többet költeni. Kezdésként megtalálta az ideális helyszínt a frigyhez, méghozzá a helyi iskolai tornatermet.

A legjobb az egészben, hogy nem kell érte fizetnem, mert a barátaim itt dolgoznak. Ez a hely tökéletes egy esküvő lebonyolításához.

A virágcsokor kiválasztásánál is az volt a legfőbb szempont, hogy ne kerüljön sokba, így a virágbolt akutális kínálata helyett egy raktár nemszezonális virágaira esett a választása, ezzel is jelentős pénzösszeget takarított meg. A nem éppen bőkezű édesanya a tortarendelést mellőzve saját maga készítette el az esküvői édességet. A nagy spórolásnak még csak most jön a java: az asszony turkálóban vásároltatott menyasszonyi ruhát a lányával, ráadásul a kiválasztott darabon egy patkány vizeletét fedezték fel, azonban ez sem tartotta vissza őket, hiszen így komoly árengedménnyel vehették meg.

A vőlegény boldogan vette feleségül a megtakarítás-mániás asszony lányát, de a férfi édesanyja nem kedveli a kissé bolondos nőszemélyt.

Azt hittem, viccel. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy egy tornateremben tartsuk a gyerekeink esküvőjét

– mondta a vőlegény anyukája.

A zsugori mama még az imént felsoroltakat is képes volt überelni: papnővé szenteltette magát, és ő adta össze a szerelmespárt.